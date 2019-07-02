На Донетчине будут судить экс-правоохранителя за «сотрудничество» с НВФ «ДНР». Новости

В Донецкой области будут заочно судить бывшего правоохранителя, который изменил присяге, перейдя на сторону незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что в Ореховский районный суд Запорожской области направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины в отношении экс-милиционера, который после увольнения со службы стал сотрудничать с представителями «ДНР».

По информации прокуратуры, в апреле 2015 года года бывший заместитель начальника Амвросиевского районного отдела Главного управления МВД Украины, разделяя взгляды сторонников «русского мира» по созданию «ДНР», в частности изменению границ территории и государственной границы Украины, остался на неподконтрольной украинским властям территории области и занял «должность заместителя начальника – начальника криминальной полиции Амвросиевского РО МВД ДНР».

Уточняется, что за 4 месяца до этого он был освобожден от должности, поскольку отказался прибыть к новому месту дислокации подразделения на контролируемой украинскими властями территории.

«Находясь на указанной должности и по настоящее время, злоумышленник способствует преступной деятельности террористов в городе Амвросиевка и Амвросиевском районе и, реализуя возложенные на него служебные обязанности по раскрытию и расследованию преступлений, руководствуется так называемыми законами и иными нормативно – правовыми актами псевдо-республики, которые противоречат Конституции и законам Украины», – говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемый находится на неподконтрольной Украине территории его будут судить заочно. Бывшему правоохранителю грозит до 5 лет лишения свободы.

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