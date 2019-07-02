ГСЧС перейдет на усиленный вариант службы с 15 июля. Новости

До 13 июля будет завершена подготовка органов управления сил и средств ДСНС к обеспечению общественной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации во время выборов. Об этом сегодня, 2 июля, во время совещания рассказал председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«С 15 июля все подразделения будут переведены на усиленный вариант несения службы. С учетом возможных угроз предусмотрены дежурства пожарных постов на каждом избирательном участке – более 28 тыс. человек пожарно-спасательных подразделений в пунктах постоянной дислокации, пиротехнических расчетов 350 человек и 130 единиц техники, подразделения радиационной и химической защиты и воздушных служб. Службой осуществляется контроль за состоянием пожарной техногенной безопасности на объектах проведения внеочередных выборов в Верховную Раду – 6500 таких объектов. Проведено 22 670 инструктажей по соблюдению персоналом условий пожарной безопасности. Работа продолжается», – сказал Николай Чечеткин.