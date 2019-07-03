Что с ними случилось: Блогер показал заброшенные базы на Донетчине (Видео) . Новости

Переселенец из неподконтрольного украинской власти Донецка Максим Копачевский побывал в Щурово (Донецкая обл.), где по обе стороны Северского Донца – множество заброшенных баз отдыха. Своими впечатлениями блогер поделился в соцсети.

«Заброшенные базы Донбасса. Что с ними случилось?», – прокомментировал он опубликованное видео.

По словам Максима, Щуровский лес расположен вдоль реки Северский Донец.«Вдоль реки с обеих сторон расположено большое количество турбаз и [бывших] пионерлагерей», – рассказал мужчина.

Максим отметил, что дорога в поселок Щурово очень оживленная, по ней в одну и другую сторону постоянно проезжают автомобили.

По его словам, большая часть расположенных здесь баз отдыха – около 70 – не работают. По дороге в поселок блогер миновал несколько заброшенных баз. В частности, он проехал мимо спортивно-оздоровительной базы «Луч» (Краматорск). «Такие тут неприступные джунгли», – прокомментировал Максим.

Далее расположен спортивно-оздоровительный лагерь «Альтаир» (Горловка). На его территории – заброшенные домики, ржавый забор в нескольких местах поврежден падавшими деревьями. Еще одна заброшенная база – «Рассвет»: на территории находится двухэтажный корпус без окон и дверей, вокруг – густая поросль. Напротив базы – гостиничный комплекс. Как отметил блогер, видно, что построен он недавно, однако на заборе висит объявление о продаже.

Пансионат «Вертикаль» (Донецк), судя по объявлению, также выставлен на продажу. По словам Максима, пансионат – в очень плохом состоянии. Соседствует с ним база отдыха «Левада». Домики на территории заброшены, некоторые – разрушены, и лежат кучи строительного мусора. Кухня, душевые, детская площадка – все заброшено. «Когда-то в этих домиках кто-то жил – приезжал, отдыхал. Выходил утром с чашечкой кофе или чая, наслаждался этой природой… И было все хорошо», – сказал блогер.

«Все домики пустые. И это только одна база», – добавил он.

Максим отметил, что очень грустно видеть все в таком состоянии и понимать, что когда-то здесь кипела жизнь, приезжали люди, бегали дети. При этом он сообщил, что ряд баз отдыха все же принимают отдыхающих.

Ближе к поселку находится рынок «Щуровский» – работает только его часть: несколько торговых мест и небольшие магазинчики. Местные жители продают молочные продукты, овощи, фрукты, рыбу из Северского Донца. Есть и небольшое кафе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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