Перерасчет пенсий в Украине: Кому повысят выплаты с января 2020 года. Новости

В Украине очередное повышение пенсий с января 2020 года проведут для военных пенсионеров. Об этом сегодня, 2 июля, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

По его словам, с 1 января следующего года пенсии военным пенсионерам повысят на 25%. Также, следующий массовый перерасчет пенсий для всех пенсионеров произойдет автоматически 1 марта 2020 года.

Кроме того, глава правительства отметил, что перерасчет пенсий с 1 июля этого года для категорий пенсионеров, которые имели большой стаж, но невысокие зарплаты, – это очередной шаг изменений в пенсионной системе.

Он подчеркнул, что это уже пятый перерасчет. И он затронул не только пенсионеров с небольшими пенсиями, которые отныне станут не менее 2 тыс. грн, но и чернобыльцев. Премьер-министр заверил, что для некоторых категорий ликвидаторов пенсии вырастут вдвое.

«Хочу, чтобы мы ускорялись в этом вопросе», – подчеркнул Владимир Гройсман.

Читайте также: