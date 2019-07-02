Ни перемирия, ни обмена: Переговоры ТКГ в Минске оказались бесплодными. Новости

На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, который прошли сегодня, 2 июля, в связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению «хлебного перемирия», ни договориться об освобождении удерживаемых лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается», – сообщила Олифер.

«По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должен согласовать СММ ОБСЕ», – также сообщила спикер.

Она также выскзала надежду на то, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланирована на 17 июля, будет более конструктивной.