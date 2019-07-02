На Донетчине ликвидировали канал торговли боеприпасами. Новости

В Донецкой области правоохранители перекрыли канал сбыта боеприпасов. Незаконным «бизнесом» занимался 27-летний житель Марьинского района. Злоумышленник задержан. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В ходе второго этапа оперативной закупки сотрудники управления уголовного розыска совместно с детективами следственного управления полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали злоумышленника. Следственные действия продолжаются.

Отмечается, что сыщики областного главка получили оперативную информацию о сбыте гранат жителем поселка Голициновка (Марьинский р-н). Во время проверки факт подтвердился.

«Документирование преступной деятельности мужчины продолжалось меньше месяца. Доказательную базу полицейские собрали во время двух оперативных закупок, в ходе которых оперативники изъяли 4 боевые гранаты – Ф-1 и РГД-5», – говорится в сообщении.

Как уточняется, каждый боеприпас «продавец» оценил в 2 500 грн. Полученные незаконным путем деньги, и «товар» были изъяты. Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Полицейские устанавливают происхождение боеприпасов.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)», – говорится в сообщении полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.