Выборы в ВРУ: ЦИК определила, где на Донбассе нельзя будет проголосовать. Новости

Сегодня, 2 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании определила перечень одномандатных избирательных округов в Донецкой и Луганской областях, на территории которых не будет организовываться и проводиться голосование граждан Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Во исполнение постановления ЦИК от 27 мая 2019 года "Об обращении к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям – областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления заключения о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с законом внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на территориях, которые входят в состав одномандатных избирательных округов, определенных постановлением Центральной избирательной комиссии от 28 апреля 2012 года № 82 (с изменениями), в пределах соответствующей области" Донецкая и Луганская областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации предоставили Комиссии соответствующие выводы», – говорится в сообщении.

Таким образом, ЦИК приняла к сведению, что «на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года голосование граждан Украины не организуется и не проводится на территории АР Крым и города Севастополя, на территории районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, определенных указанным указом президента Украины от 7 февраля 2019 года "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях" временно оккупированными в Донецкой и Луганской областях, а также относительно которых Комиссией получены выводы Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций о невозможности организации подготовки и проведения в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" внеочередных выборов народных депутатов Украины».

Кроме того, ЦИК определила Перечни одномандатных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей согласно постановлению ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82, на территориях которых голосование граждан Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года не организовывается и не проводится и на территориях которых голосование граждан Украины организуется и проводится.

Также отмечается, что на территориях, где не будет проводиться голосование граждан, не проводится предвыборная агитация, не образуются окружные и участковые избирательные комиссии по выборам народных депутатов Украины, не регистрируются уполномоченные лица политических партий, доверенные лица кандидатов в народные депутаты Украины в таких одномандатных избирательных округах и прочее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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