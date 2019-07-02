Стороны ТКГ по Донбассу продолжат обсуждать заключение «хлебного перемирия», – Сайдик. Новости

Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение «хлебного перемирия», они подтвердили его необходимость. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехстороння контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает «БелТА».

Спецпредставитель напомнил, что 26 июня началось разведение сил и средств в Станице Луганской. «На предыдущей неделе мы стали свидетелями процесса разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он стал долгожданным и действительно важным шагом. Он явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь. Это внушает надежду и оптимизм для нашей дальнейшей работы», – сказал Мартин Сайдик.

По его словам, сегодня на переговорах в Минске в рабочей группе по безопасности ключевой темой было разведение сил и средств в районе станицы Луганской. Что касается так называемого хлебного перемирия, стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании», – проинформировал Мартин Сайдик.

Он также выразил признательность сторонам за их решительные шаги в части отвода вооружений и сил. «Меня особенно впечатлило личное присутствие Леонида Кучмы в Станице Луганской во время разведения сил и средств», – отметил дипломат и высказал благодарность также сотрудникам СММ ОБСЕ.

Экономическая рабочая группа среди прочих тем сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения и, в частности, финансовому положению на предприятии «Вода Донбасса».

Гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по вопросам обмена удерживаемыми в связи с конфликтом. Отвечая на вопрос о передаче представителями «ДНР» и «ЛНР» украинской стороне четырех пленных, которая прошла 28 июня в национальном аэропорту Минск, Мартин Сайдик сказал, что приветствует подобные шаги. «Я приветствую любые прозрачные усилия сторон, направленные на освобождение удерживаемых, как это предусмотрено Минскими соглашениями. И я искренне рад по этому поводу», – отметил он.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится в Минске 17 июля.