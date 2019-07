Освободить Асеева: Международная коалиция One Free Press внесла дело журналиста из Донецка в число самых срочных. Новости

Международная коалиция One Free Press включила дело украинского журналиста и блогера Станислава Асеева, которого с июня 2017 года удерживают незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» в Донецке по подозрению в «шпионаже», в число 10 “самых срочных». Об этом сообщается на сайте One Free Press, сообщает « Укринформ ».

Как отмечается, « 1 июля 2019 года коалиция обнародовала четвертый ежемесячный список “10 самых срочных” (дел, - ред.), обращая внимание на самые острые случаи, когда журналисты подвергаются нападениям за установление истины » .

Среди десяти кейсов One Free Press оказалась и дело Асеева. « Украинский журналист фрилансер Станислав Асеев исчез два года назад в Донецке, Украина. Как сообщалось, он был задержан сепаратистами, поддерживаемых Россией на востоке Украины, и признался в обвинениях в шпионаже на российском государственном телеканале, очевидно, под давлением. В течение последних двух лет члены семьи общались с ним периодически. Также существуют серьезные опасения относительно состояния здоровья Асеева в тюрьме», – говорится в публикации.

Также в перечень «наиболее актуальных» дел включили убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи и мексиканки Нормы Сарабии.

В состав коалиции One Free Press входят 36 средств массовой информации из разных стран мира, в частности Радио Свобода / Радио Свободная Европа, Reuters, The Associated Press, Bloomberg News, Deutsche Welle и The Washinghton Post. One Free Press работает в партнерстве с Комитетом защиты журналистов (CPJ) и Международной женской медиафундацией (IWMF).

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте Стаса стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.