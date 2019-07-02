Абитуриентам-2019: Кто из поступающих может получить дополнительные баллы. Новости

В этом году 4 категории поступающих в вузы Украины могут получить дополнительные баллы к своему конкурсному баллу, но для их начисления есть определенные условия, которые обязательно надо учесть при подаче заявлений в учебные заведения. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Так, по 200 баллов по двум предметам на выбор могут зачесть:

членам сборных Украины, участвовавших в международных олимпиадах в соответствии с приказами МОН;

участникам сборных Украины, которые принимали участие в Паралимпийских, Дефлимпийских или Олимпийских играх.

Дополнительно 10 баллов к конкурсному баллу могут получить:

призеры IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым предметам в год поступления;

победители III этапа Всеукраинского конкурса-защиты МАН в год поступления.

Эти две категории поступающих обязательно должны быть идентифицированы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО), сообщение об этом должно появиться в их электронном кабинете.

Отмечается, что если поступающий имеет право на начисление указанных баллов, но база не идентифицирует его статус, то он должен обратиться на горячую линию МОН (044) 287-89-29 или на отправить сообщение на электронную почту – vstup2019@mon.gov.ua. «Это необходимо сделать до подачи первого заявления, поскольку после этого соответствующие данные изменить будет невозможно и поступающий потеряет возможность получить дополнительные баллы», – уточнили в Минобразования.

От 1 до 20 баллов имеют право получить участники Всеукраинской олимпиады для профориентации абитуриентов в том заведении, где они проходили олимпиаду, по одному соответствующему предмету. Баллы насчитывает приемная комиссия вуза.

Все перечисленные категории поступающих подают заявления в электронном виде.

Однако есть еще одна, четвертая, категория поступающих, которая для начисления дополнительных баллов должны подать заявления в бумажной форме. Это призеры или победители чемпионатов Европы и Мира, всемирной Гимназиады, победители чемпионатов Украины по олимпийским видам спорта. В случае поступления на специальности «Среднее образование (Физическая культура)» и «Физическая культура и спорт» им начисляется 10 баллов конкурсного балла.

Для этого абитуриент в форме заявления на бумаге должен приложить документ, подтверждающий его статус призера или победителя. Это может быть диплом (грамота, сертификат и т.п.), выданный организаторами соревнований, где указаны фамилия и имя лица, название, дата и место соревнований, занятое место и результаты.

В МОН напомнили, что вчера, 1 июля, началась регистрация электронных кабинетов поступающих. За первые сутки было создано более 36,4 тыс. кабинетов, а уже сейчас их количество составляет около 50 тысяч.

Возможность подачи заявлений будет открыта 10 июля.