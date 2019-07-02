Жителя Попаснянского района будут судить за организацию «референдума ЛНР». Новости

В Луганской области прокуратура направила в суд обвинение в отношении «председателя избирательной комиссии» по организации незаконного «референдума» в Попаснянском районе. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, жителя Луганщины подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

В ходе следствия было установлено, что в мае 2014 года житель Попаснянского района, выполняя функции «председателя участковой избирательной комиссии», незаконно организовал «избирательный участок» в помещении дома культуры для проведения «референдума» в поддержку «акта о государственной самостоятельности ЛНР» в поселке Камышеваха.

Согласно отведенной ему роли, мужчина координировал работу «членов комиссии» и давал им указания, консультировал местных жителей по поводу голосования, предоставлял информацию в районную «избирательной комиссии» о ходе проведения псевдореферендума, количестве проголосовавших, а также занимался решением других организационных вопросов проведения голосования на «избирательном участке».

После завершения «волеизъявления» так называемый «председатель избирательной комиссии» вместе с другими «членами комиссии» доставил протокол, заполненные бюллетени и списки избирателей в «центральную избирательную комиссию» в Попасной.

Как отметили в прокуратуре, поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Сейчас обвинительный акт и договор о признании виновности направлены в Попаснянский районный суд.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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