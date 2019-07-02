Украина избирает Раду: Кандидаты говорили о НАТО, налогах и будущем Константиновки (Видео). Новости

Сегодня, 2 июля, кандидаты в народные депутаты общались с избирателями и представляли собственные стратегии. Говорили о восстановлении экономики и ускоренном движении в НАТО и ЕС, передает телеканал «Украина».

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Проблемы водоснабжения и коммунального транспорта, качество дорог и отсутствие мест для досуга – все это беспокоит жителей Константиновки Донецкой области. Об этом они рассказали Борису Колесникову. Кандидат в депутаты уверен, что обеспечить водой, отремонтировать дорогу и открыть кинотеатр можно в короткий срок. И для более устойчивого развития региона следует восстановить промышленность. Это позволит наполнить местные бюджеты, создать новые рабочие места и развивать социальную сферу.

«Стекольное направление, безусловно, для Константиновки очень важно, также очень важна пищевая промышленность и сельское хозяйство. А за счет полученных доходов уже создастся настоящая атмосфера для развития спортивного, культурного направлений. Действительно, город имеет будущее, и город будет выглядеть достойно нашими общими усилиями», – сказал Колесников.

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Ускорить вступление Украины в ЕС и НАТО. Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко презентовала Евроатлантическую хартию – план действий и обязательства для всех украинских политических сил. Лидер «Европейской солидарности» убежден, что мир в Украине и благосостояние граждан можно обеспечить только совместными усилиями политиков. Поэтому призвал всех неравнодушных присоединиться к подписанию хартии.

«Там – четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Россия понимает, что вступление Украины в ЕС и НАТО – это 100-процентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем», – пояснил Порошенко.

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Профессиональная команда и качественное сотрудничество – залог успеха, в том числе, и в политике. Об этом сегодня говорил Игорь Смешко. Кандидат в нардепы посетил допремьерный показ документального фильма «Гидра» об одной из самых успешных операций в истории СБУ по разоблачению транснационального наркокартеля. В операции приняли участие 11 мировых спец-служб. Среди участников с украинской стороны и генерал-лейтенант Владимир Тимошенко. Он – в первой десятке партии «Сила и Честь».

«Задача сейчас – вернуть критическую массу профессиональных беспартийных политиков назад во власть. Чтобы восстановить управляемость государства. А нам есть, чем гордиться. И вы увидите, что есть профессионалы, которые способны обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность нашего государства», – заявил Смешко.

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Не выдумывать колесо, а действовать по четкому существующему плану. Александр Вилкул отмечает, что «Оппозиционный блок» имеет программу и специалистов, которые помогут вывести экономику страны из кризиса. Политик встретился с металлургами Никопольского ферросплавного завода. Подчеркивает, что развитие металлургической и горнодобывающей отраслей – среди приоритетов. Ведь это новые рабочие места и достойные заработные платы для работников.

«Наш пакет законов по новой индустриализации практически учитывает все аспекты. В частности, налоговая реформа – вывод экономики из тени (а у нас половина экономики в тени), снижение налогов для того, чтобы было выгоднее платить налоги, чем находится в тени. Экономика не ради экономики, а чтобы были достойные рабочие места, с высокой зарплатой», – акцентировал кандидат.