Такой низкой стоимости не было давно: На Донетчине дешевеют яйца (Видео). Новости

В Донецкой области снижаются цены на яйца. Десяток с птицефабрики стоит менее 10 грн. Домашние – дороже, но некоторые выбирают именно их.

Так, житель Мариуполя Александр выбирает здоровую пищу, поэтому продукты покупает домашние. Мужчина говорит, что в последнее время цены немного выросли. «Говорят, домашние. Приезжаем с этой целью, чтоб купить домашние яйца. Вот человек брал по 20 вроде бы. Дорожают. Потихоньку дорожают цены», – говорит он.

Продавец Александра привозит своих цыплят и яйца из Андреевки. Продает дороже, чем в магазине, но согласна поторговаться. «Домашние! Ну, что же, вы не видите? Домашние! Это курочка-несушка бульонная, 80 – килограмм. Потрошки по 15. Яйца – 25. Вон дяде уступила, 22-23 дает. А зерно же 7 грн – кило. Снесла, не снесла», – объясняет она.

Яйца с птицефабрики в зависимости от размера стоят от 10 до 20 грн за десять штук. Как отмечает продавщица Наталья Петрусенко, такой низкой стоимости не было давно. «Можно нормальное яйцо взять 10, 9 грн десяток. Хотя это была цена, я же говорю, такая цена была 10 лет тому назад, как я помню. Жара сильная настала, куры стали лучше нестись. Даже домашнее яйцо, его очень много на рынке. Но точно знают это птицефабрики. Потому что они нам цены снижают», – сказала она.

А литр домашнего молока на рынке стоит 15 грн. Как объясняет продавец Ольга Згара, чтобы хватило накормить скот. «У меня молоко стоит 45 грн бутылек. Трехлитровый бутылек. Цены разные. Кто-то продает по 40 бутылек, кто-то – по 50 бутылек, например. Но средняя цена – 45. Корма дорогие: сено, жмых и фураж. Это даже, если честно сказать, это даже мало», – говорит она.

Фермерское молоко стоит на несколько гривен дешевле домашнего. А вот магазинное пакетированные молоко, наоборот, – примерно 20 грн за литр.

Источник: ТК «Донбасс»

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