Надежда Савченко не явилась в суд: Поехала в округ в Донецкую область. Новости

Коллегия судей Броварского районного суда Киевской области отложила до 27 августа 2019 года проведение подготовительного заседания по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и Владимира Рубана. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

«Сегодня, 2 июля, коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область», – говорится в обращении.

«При этом суд по непонятным мотивам признал указанную причину неявки обвиняемого уважительной, в очередной раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019 года, то есть через два месяца», – сказано в сообщении ГПУ.

Таким образом, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленное стороной обвинения еще 07.05.2019, остается безосновательно не рассмотренными судом уже более трех месяцев, отметили в ГПУ.