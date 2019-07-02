Депутаты предлагают вывести Украину из ПАСЕ (Видео). Новости

Сегодня, 2 июля, кандидаты в народные депутаты общались с избирателями и представляли собственные стратегии. Говорили о восстановлении экономики и ускоренном движении в НАТО и ЕС, передает телеканал «Украина».

Спикер парламента отменил приглашение для ПАСЕ выступать в качестве наблюдателей на выборах в Верховную Раду. В то же время депутаты планируют немедленно рассмотреть вопрос участия Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. С таким предложением сегодня, 2 июля, выступил «Народный фронт», передает телеканал «Украина».

С самого утра в Раде – полупустой зал. Голосовать за поправки в Избирательный кодекс пришло меньше сотни депутатов. Но прежде чем начать рассмотрение, к ним обращаются представители фракций. «Народный фронт» с трибуны призвал парламент безотлагательно рассмотреть вопрос участия Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«"Народный фронт" требует на внеочередном заседании рассмотреть вопрос ПАСЕ и обратиться к партнерам, союзных парламентов осудить этот позорный шаг. Аналогичный шаг должен сделать МИД Украины. Я напомню, что этот парламент 2 октября 2018 принял постановление и осудил попытку реванша России. Мы должны защитить нашу свободу и территориальную целостность», – призвал председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбаки.

А Олег Ляшко сегодня собирал подписи депутатов. Чтобы в понедельник собраться на внеочередное заседание и проголосовать за закон об открытом реестре и химической кастрации педофилов. К вечеру эту идею уже поддержали 156 нардепов.

«Вопрос глобальный. В Украине эпидемия преступлений сексуальных, насилия против украинских детей. Только за прошлую неделю 14 детей пострадали от уродов в человеческом обличи. Нет ни морали, ни совести. Давайте защитим украинских детей, давайте сделаем так, чтобы наши дети безопасно ходили по улицам, чтобы каждая тварь, которая хочет напасть на ребенка в селе или в городе, чтобы все общество знало его фамилию, чтобы он был кастрирован, и чтобы он больше никогда не мог изнасиловать ни одного ребенка», – заявил председатель фракции Радикальной партии.

А в «Оппозиционном блоке» напомнили о забастовке горняков на Луганщине. На прифронтовой государственной шахте «Горская» 6 работников уже двое суток отказываются подниматься на поверхность. А все потому, что на предприятии отключили поставку электроэнергии. По мнению шахтеров, это может привести к затоплению шахт. Требования забастовщиков депутаты передали в офис президента.

«Они требуют полного погашения долгов, повышение заработных плат, обновления производства и разработки новых лав. Шахтеры, в основном, живут и тяжело работают в моногородах, где нет другой работы и нет других источников заработка. Шахтеры вместе со своими семьями вынуждены выходить на акции протеста, перекрывать дорогу, объявлять голодовку, чтобы хоть как-то привлечь внимание к ситуации, которая сложилась в их городах», – пояснил народный депутат, фракция «Оппозиционный блок» Сергей Сажко.

Во время утреннего заседания депутаты успели рассмотреть лишь около 500 поправок к проекту Избирательного кодекса. И ни одна не была утверждена. На очереди – еще почти 3 000 поправок.