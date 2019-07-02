В Украине презентовали концепцию настольной игры про НАТО. Новости

В Украине сегодня, 2 июля, в Киеве презентовали концепцию настольной игры « НАТО-Украина », которая должна появиться в ноябре. Об этом сообщила руководитель проекта Ольга Иванова (благотворительный фонд « Стабилизейшн Суппорт Сервисез » ), сообщает «Интерфакс – Украина».

« Мы планируем, что игра будет завершена в ноябре… Мы проведем презентации в 24 областях Украины. Планируем напечатать небольшие объемы этих игр, но в наших планах – распространять ее онлайн», – рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что макет игры с детальными инструкциями будет размещен в свободном доступе в Интернете и все желающие смогут загрузить и распечатать игру. « В чем формат игры? Это возможность говорить о серьезной теме в простой и доступной форме. Существующие игры о НАТО касаются исключительно военных аспектов – военные операции или противостояние времен холодной войны. Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии», – отметила Иванова.

Она отметила, что цель игры – помочь украинской молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Украине сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Руководитель проекта сообщила, что 57 экземпляров игры будут переданы в учебные заведения.

По словам Ивановой, проект реализуется при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине. « Британское посольство финансирует широкий спектр проектов…, но впервые мы добавили такой проект к нашим грантам», – отметил первый секретарь посольства Великобритании в Украине Оливер Файрламб.

По его словам, настольная игра предназначена для студентов и старшеклассников, поскольку именно от них зависит будущее Украины.