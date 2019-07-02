В Украине презентовали концепцию настольной игры про НАТО. Новости

В Украине сегодня, 2 июля, в Киеве презентовали концепцию настольной игры «НАТО-Украина», которая должна появиться в ноябре. Об этом сообщила руководитель проекта Ольга Иванова (благотворительный фонд «Стабилизейшн Суппорт Сервисез»), сообщает «Интерфакс – Украина».
«Мы планируем, что игра будет завершена в ноябре… Мы проведем презентации в 24 областях Украины. Планируем напечатать небольшие объемы этих игр, но в наших планах – распространять ее онлайн», – рассказала Иванова.
Она подчеркнула, что макет игры с детальными инструкциями будет размещен в свободном доступе в Интернете и все желающие смогут загрузить и распечатать игру. «В чем формат игры? Это возможность говорить о серьезной теме в простой и доступной форме. Существующие игры о НАТО касаются исключительно военных аспектов – военные операции или противостояние времен холодной войны. Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии», – отметила Иванова.
Она отметила, что цель игры – помочь украинской молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Украине сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
Руководитель проекта сообщила, что 57 экземпляров игры будут переданы в учебные заведения.
По словам Ивановой, проект реализуется при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине. «Британское посольство финансирует широкий спектр проектов…, но впервые мы добавили такой проект к нашим грантам», – отметил первый секретарь посольства Великобритании в Украине Оливер Файрламб.
По его словам, настольная игра предназначена для студентов и старшеклассников, поскольку именно от них зависит будущее Украины.
Как отметила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, подобные игры помогают разрушить стереотипы, которые до сих пор существуют о НАТО. «Есть много стереотипов о НАТО, о том, что Альянс является военным агрессивным блоком или что решение в НАТО принимают только США, и мало кто знает, что все решения в этой организации принимаются только консенсусом… Подобными проектами мы пытаемся развеять мифы, которые существуют о НАТО», – сказала Маронкова.
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