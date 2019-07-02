Зеленский в Канаде говорил о мире в Украине: Заставим Россию прекратить эскалацию . Новости

Первый вопрос, который обсудили gрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, касался наступления мира в Украине. Об этом Зеленский заявил во время выступления в Торонто сегодня, 2 июля, передает «УНН».

«Понятно, что наступление мира в Украине было первым вопросом, который мы обсудили с господином Трюдо, уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И наконец-то заставим Россию прекратить эскалацию, установить постоянное прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных», – сказал Зеленский.

По его словам, действенным инструментом этого является продолжение санационной политики. «Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите, мы потеряли территории и теряем людей. Поэтому мы благодарны канадскому правительству, которое это прекрасно понимает и консолидирует международное сообщество для поддержки Украины – как нашей территориальной целостности, так и санкционной политики. Спасибо за поддержку», – отметил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что особенно остро этот вопрос встает в контексте невыполнения Россией решения международного трибунала по морскому праву, об освобождении наших 24 моряков и возвращении украинских кораблей.