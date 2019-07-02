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Житель прифронтового села на Донетчине создал пасеку из ящиков от снарядов (Фото). Новости

Житель прифронтового села на Донетчине создал пасеку из ящиков от снарядов (Фото)

02.07.19 23:29dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Евгений Каплинн

В прифронтовом селе Славное (Марьинский р-н, Донецкая обл.) местный житель создал необычную пасеку, используя ящики из-под боеприпасов. Об этом сегодня, 2 июля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Сегодня посетил прифронтовое село Славное. 59-летний местный житель Сергей Кот имеет здесь свою необычную прифронтовую пасеку: в ней сегодня живут 13 семей пчел», – написал Каплин.

Как рассказал волонтер, все началось в 2014 году. Чтобы выжить в условиях конфликта Сергей повесил на дом улей-ловушку, сделанный из ящика из-под минометных мин, который оставили в селе военные. Через некоторое время там поселилась семья пчел. Еще через некоторое время Сергей построил десяток ульев, используя ящики из-под боеприпасов: на один улей ушло 4 ящика из-под снарядов.

По словам Каплина, для того, чтобы пчелам не было жарко летом, зеленые ящики Сергей выкрасил в белый цвет. «Когда прощались, и на окраинах села начиналась традиционная вечерняя стрельба, Сергей угостил меня рамкой майского меда», – написал волонтер.

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