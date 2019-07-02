С начала года полиция изъяла из незаконного оборота 1,4 тысячи гранат. Новости

Национальная полиция, другие правоохранительные ведомства государства проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту оружия в стране. Об этом сегодня, 2 июля, во время брифинга сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, вчера в Днепропетровской области шестеро детей получили травмы в результате взрыва. Установлено, что травмы дети получила во время игры на детской площадке, предварительно – с гранатометным выстрелом ВОГ-25. Двое детей сейчас находятся в тяжелом состоянии.

«Таких преступлений очень много, и я хочу, чтобы общество понимало, что наши маленькие дети – это наше будущее. С начала года Национальная полиция изъяла 1 401 гранату. А в прошлом месяце люди добровольно сдали 622 гранаты. У нас в государстве идет война. Кто об этом забыл?», – сказал Сергей Князев.