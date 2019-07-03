Выборы: На сообщения о минировании участков в полиции будут реагировать по-другому. Новости

В случае поступления сообщения о минировании избирательного участка, решение об эвакуации людей принимает непосредственный руководитель полиции на месте. Об этом во время совещания в Киеве заявил первый заместитель министра Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Мы понимаем, что в день голосования есть риск получить большое количество сообщений о минировании избирательных участков. После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса председательства в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о минировании. Отныне, решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель», – сказал Сергей Яровой.

Директор Департамента юридического обеспечения МВД Денис Горбась отметил, что проверка сообщения о минировании избирательного участка должна проходить быстро и оперативно. «В случае получения сообщения на место будут направлены наряды и сообщено руководство. Немедленно будет сформировано соответствующее подразделение киберполиции, уголовного розыска, криминальной полиции, взрывотехническое подразделение, оперативно проверяет информацию и, в совокупности с информацией оперативного дежурного, передает руководителю полиции на месте. Который и определяется, с формами и видами реагирования, в частности, принимает решение о приостановлении деятельности временного соответствующего предприятия и организации эвакуации людей», – сказал Денис Горбась.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что приказ с изменениями уже передан всем руководителям полиции. «Отныне руководители полиции на местах, руководствуясь информацию, которую предоставлять оперативные подразделения самостоятельно определяют виды и количество нарядов, которые необходимо направить на место происшествия и необходимости проведения эвакуационных мероприятий», – сказал Сергей Князев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.