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На КПВВ пограничники обещают быстрое оформления документов желающим проголосовать из неподконтрольного Донбасса. Новости

На КПВВ пограничники обещают быстрое оформления документов желающим проголосовать из неподконтрольного Донбасса

03.07.19 19:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Госпогранслужбе будут осуществлять меры для скорейшего оформления граждан Украины, которые накануне выборов 21 июля будут прибывать из-за границы или временно неподконтрольных украинской власти территорий. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко во время совещания в Киеве, пишет пресс-служба МВД.

«В Администрации ГПСУ будет действовать оперативный штаб на региональном и территориальном уровнях, оперативные и ситуационные группы. Учитывая опыт предыдущих лет, основные усилия сосредоточены на усиленном контроле и координации действий на международных сообщениях. В первую очередь это связано с присутствием на выборах иностранных наблюдателей, оформление их в приоритетном порядке, вне очереди, после получения списков Министерства иностранных дел и ЦИК. Наряду с этим будут осуществляться меры для скорейшего оформления граждан Украины, которые накануне выборов прибывать из-за границы или временно оккупированных территорий. В рамках безопасности будут направлены усилия на выявление лиц категории риска, которые могут привлекаться к дестабилизации ситуации в стране, а также недопущения перемещения оружия и продукции пропагандистского содержания. С целью повышенной защиты границы активизирована работа пограничной разведки»– сказал Сергей Дейнеко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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