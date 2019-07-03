В Часов Яре меценаты открыли бойскаутский лагерь для малообеспеченных детей (Фото). Новости

С 1 июля в Часов Яре (Донецкая обл.) работает детский палаточный лагерь «Отважные сердца».

На первую смену прибыло 30 детей из малообеспеченных семей Краматорска и Часов Яра. В последующие смены в лагере смогут отдохнуть дети из Гранитного и Марьинки.

Основная идея лагеря – организовать полноценный, интересный, оздоровительный отдых для детей из прифронтовых городов и тем, родители которых, из-за отсутствия денег, не могут такого позволить.

Организаторами выступили протестантский пастор Сергей Косяк, организатор часовярского негосударственного хосписа Евгений Ткачев, председатель общественной организации «Союз христиан Донбасса» Владимир Бондаренко, а также небезразличные люди, которые делали пожертвования.

«На этот раз идея организации отдыха для детей пришла спонтанно. До этого мы организовывали лагеря с большим количеством детей до 180 человек в смену, но в этом году решил взять перерыв. Около трех месяцев назад мне позвонил Евгений Ткачев и сказал, что хочет организовать лагерь и готов на себя взять вопросы, связанные с питанием. И тогда я решил подключиться и организовать программу, помочь с транспортировкой детей и закупкой инвентаря. Кстати, работники общественной организации "Пролисок" когда узнали о нашей идее, поддержали и выделили 13,5 тысяч гривен. На эти деньги в ближайшие дни мы приобретем теннисный стол, мячи, теннисные ракетки», – перечислил Сергей Косяк.

Лагерь находиться в живописном уголке Часов Яра, в лесу, рядом с озером. «Так как лагерь в этом месте и в таком формате мы проводим впервые, то ограничились 30 детьми в смену. Это такой бойскаутский лагерь для подростков: жить они будут в палатках, питаться под навесом на свежем воздухе, поэтому ограничились неделей отдыха. Это будет интересная рейнджерская программа, где все построено в виде игры. Дети каждый день будут проходить определённый квест, выполняя разные задания, во время которых они получат определенные нравственные мудрости и жизненный опыт. Естественно вечера будет под открытым небом у костра с сосисками и печёным хлебом, а днем – купание в озере», – отметил один из организаторов детского лагеря «Отважные сердца».