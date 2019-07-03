А могла бы в Донецке: Евгения Резникова открыла сортировочные станции в столице (Фото). Статьи

Сегодня, 3 июля, в Украине в рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов проходит акция «День без полиэтилена». Министерство экологии и природных ресурсов Украины, выступившее одним из организаторов данной акции, таким образом хочет привлечь внимание общества к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий, которое наносит вред экологии и ведет к непоправимому загрязнению окружающей среды. По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых сумок. За этот же временной промежуток в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары, в том числе и пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, что может привести к их смерти и полному вымиранию.

Где «живет» мусор?

«Цифры на самом деле ужасающие», – говорит Евгения Резникова, которая несколько лет в магазин ходит исключительно с тканевыми сумками. Одно время она даже шила из крепкой и тонкой ткани многоразовые пакеты, которые помещались в кулак, поэтому не занимали много места в сумке.

«Но просчитав все "за" и "против", пришлось приостановить работу моего проекта "Стоп пакет". Не хватает сил и ресурсов на развитие, поэтому я сосредоточилась на учебе в Киевском университете культуры и искусства – буду юристом, и работе в Комитете по вопросам жилищно-коммунальной инфраструктуры, экологии, энергосбережению и охране окружающей среды при общественном совете в Киевской городской государственной администрации», – пояснила Евгения.

Ко всему этому девушку подвела сортировка вторсырья. «Мне еще лет с 15-ти не давал покоя вопрос – куда же девается мусор, который "производят" люди и скидывают его в баки? Меня вдохновил опыт жителей хрущевок недалеко от Дарницы. Сначала сортировка была в пределах моей квартиры, со временем подключила соседей. Сейчас сортировка в микрорайоне Отрадный работает и зарабатывает, я же занята открытием подобного "предприятия" в Днепровском районе», – рассказала собеседница, добавив, что в ближайшее время ее ждет очередной переезд, и она снова организует сортировочную станцию по новому месту жительства.

За деньги, полученные от вторсырья, осветили двор

Возможно, экологические проблемы Евгения решала бы в Донецке, не случись в 2014 году война. «Еще после окончания школы я уехала в Киев: поступала, бросала учебу, работала и так по кругу. Родилась дочка, когда она немного подросла, решила вернуться домой. Там у нас дом, и я хотела сделать в нем ремонт и жить там, не снимая жилье в Киеве. Уже были собраны чемоданы, отъезд запланирован на начало мая. Звоню друзьям, а они говорят, что пока не стоит приезжать, в городе волнения, вот все успокоится и тогда… Как понимаешь, в Донецк мы так и не приехали», – поделилась она.

В столице Евгения вышла замуж, родила вторую дочку, с супругом обзавелась собственным жильем. Во дворе решила организовать мини-сортировочную. Прежде чем поставить «дело на ноги», ей пришлось изрядно побегать от одного чиновника к другому, написать кучу писем в различные инстанции.

«Нам до последнего не хотели отдавать домик дворника, даже требовали, чтобы мы за него платили аренду. Но я законы знаю, домик находится на придомовой территории, а значит, принадлежит жильцам. Последней надеждой стало к районному голове огромное письмо, к которому я прикрепила все разъяснения и законы, чтобы максимально упросить работу их юридическому отделу. Председатель созвал комиссию, кажется, там присутствовали все – экологи, юристы, экономисты, жилищники, в том числе директор управляющей компании района. Полноценно сортировочная начала работать в ноябре 2018 года. У нас до сих пор нет никакой бумажки от властей или управляющей компании, но в тоже время нам не мешают заниматься полезным делом», – рассказала Резникова.

Изначально костяк мини-сортировочной состоял из десяти человек. Сейчас – уже около трех сотен соседей объединены общей идеей. Они создали чат в Viber, где решают насущные проблемы, делятся информацией, поддерживают друг друга. «Помню, что за первую партию мусора получили около 800 грн. С каждым разом сумма увеличилась. Всего было 5 отгрузок. Последняя машина увезла из нашей сортировочной полторы тонны вторсырья, которое мы собирали около месяца. Еще до того, как получить хоть какую-то прибыль, мы скинулись и приобрели фонарь, который сейчас освещает автостоянку. А уже за вырученные средства от сдачи вторсырья купили лопаты, грабли, гвозди, краску – обновили детскую площадку, скамейки и заборчики вокруг клумб. Потом посадили деревья, которые бесплатно нам достались в Центре альтернативного озеленения Киева и по всему двору сделали освещение. Красота!», – перечислила активистка.

Выиграла компостеры для переработки листьев

В начале июня стало известно, что в рамках программы «Общественный бюджет-2020» проект Евгении («Громадська станція сортування на Відрадному») занял 23-е место, а значит, будет профинансирован.

«Изначально писали командой 5 проектов. Команда – это две соседки, с которыми начинала делать сортировку. Бюджет проекта 138 тыс. грн – мы сделаем контейнерную площадку для мусора по санитарным нормам, еще одну контейнерную площадку для сортировки. Баки будут "зашиты" с небольшим отверстием, чтобы люди кидали только сырье, а не пакеты с мусором. Еще будут урны – обычные и для собак. Также приобретем три компостера, каждый на 1600 литров. По моим данным, такого в столице еще нет. В первую очередь будем компостировать сухие листья и скошенную траву, потому что у нас до лета с осени лежали кучи, и никто их не собирался вывозить. Возможно, со временем люди придут к тому, чтобы компостировать и органические отходы со своего стола. Лично у меня уже полгода есть компостное ведро», – уверила она.

«Процесс сортировки и забота об окружающей среде настолько сблизила соседей, который по большому счету до этого времени не общались, что они уже решили вскладчину покупать мангал для совместного времяпрепровождения», – добавила инициатор мини-сортировочной на Отрадном.

Сменила место жительства – открыла сортировку

Жизненные обстоятельства сложились так, что Евгения с дочерьми недавно была вынуждена переехать в другой район столицы. «Живу у друзей. Естественно, они не сортируют. А я уже по-другому не могу: в комнате складывала отдельно бумагу, отдельно пластик, отдельно стекло. Когда собиралось много, относила в подвал», – говорит девушка.

И спустя время без предварительной договоренности переселенка пошла в районную управляющую компанию, пообщалась с начальством, объяснила ситуацию, мол, хочу здесь организовать такую же мини-сортировочную, как и на прежнем месте жительства. «Расклеила объявления по десяти ближайшим домам, провели собрание с соседями. На собрании были представители ЖЭКа, договорились, какой нам выделят домик. Обещали перекрыть крышу, потому что там много дыр. Сами понимаете, будет дождь, все намокнет и в первую очередь бумага», – продолжила собеседница.

Самое сложное началось, когда открыли домик – и там активисты увидели огромные залежи мусора. «По всей видимости, там жили бездомные. Скинулись с соседями, купили 40 мешков и за несколько подходов собрали все в мешки, кроме габаритного, чтобы ветром не разносило по всему двору. В "Благоустрое" пообещали предоставить машину для вывоза и людей нам в помощь. Пока ждем, надеемся на этой неделе окончательно расчистить территорию», – рассказала Евгения.

Соседи, кроме нескольких человек, пока не особо рвутся помогать. «Но я ни них не обижаюсь, потому что это закономерно. Для себя я поделила людей на три типа: те, которые поддерживают мою идею, им ничего не нужно доказывать и уговаривать, можно просто рассказать, что и как делать. Те, которые очень ленятся и не хотят ничего делать ради общего результата, на них я считаю время не нужно тратить вообще. А есть такие, которые вроде и согласны, но так чтоб это было не сложно, не долго, не затратно, сомневающиеся. Вот эти люди и есть самой главной целевой аудиторией для моей деятельности. Кроме того, стадный рефлекс никто не отменял. Многие идут за большинством, когда видят, что другие что-то делают и ничего за это не просят», – отмечает Резникова.

Мечтает о крематории для утилизации просроченных продуктов

Сейчас занята проектом «Громадські радники». Это понятие пришло к нам из Канады, где этих людей называют параюристами. Они могут квалифицированно оказать «первую помощь», чтобы решить любой вопрос в правовом поле.

«Я их называю "агенты перемен", потому что в этом сообществе собрались люди совершенно разных квалификаций, активисты, депутаты, общественные деятели, которые действительно готовы вкладывать свой ресурс, чтобы менять что-то в стране в лучшую сторону. И вот, во время обучения мы поделились на команды, каждая из которых выбрала для себя острую социальную проблему, которую хочет решить. Естественно, я выбрала "мусор". Я стала координатором команды, в которую попали люди из Черниговской, Винницкой, Хмельницкой и Полтавской областей. Это жители маленьких городов и сел, в которых есть стихийные свалки. В двух из них не было вообще коммунальных предприятий, которые бы обслуживали население. Ребята инициировали их создание!», – подчеркнула Евгения.

Сейчас запущены программы по сортировке, написаны письма в облсоветы и Министерство экологии и природных ресурсов по поводу ликвидации стихийных свалок. «Недавно к нам в команду присоединилось еще десять человек из разных сел и городов, знакомство с ними еще предстоит. Так, потихоньку, я хочу по всей Украине запустить "вирус" сортировки, чтобы каждый желающий мог перенять наш опыт, и тогда у нас вырастет ВВП. Объясню: те предприятия, которые используют в своем производстве вторсырье – не загружены работой или простаивают без нее, потому что в стране не налажена система сбора. Либо же вынуждены покупать вторсырье за границей – а это значит, что деньги утекают из страны. Мы наладим сбор, и сырье будет покупаться внутри страны. Есть задумки по социально-экологическим проектам "Общественного бюджета" на следующий год. Также недавно прошли переговоры с КП "Плесо", которое заведует всеми водоемами в черте города. Хочу свести их с заготовщиками вторсырья и организовать раздельный сбор на пляжах и зонах отдыха в Киеве. До конца лета мне также предстоит договориться об установке 500 контейнеров для сбора стекла по городу», – поделилась своими планами собеседница.

В ближайшее время Евгения поедет на экскурсию на предприятие, которое занимается утилизацией опасных отходов. «Они готовы поделиться коммерческой информацией, что нужно для открытия подобного предприятия. Их катастрофически не хватает в Украине. Я хочу, чтобы подобное предприятие появилось хотя бы одно в каждой области. Мечтаю когда-нибудь построить крематорий, в котором будет возможность также утилизировать отходы животноводческих ферм и просрочку из супермаркетов», – сказала Резникова.

Ну а пока Евгения занята работой в общественной организации «Зеленый контроль», которая занимается адвокацией принятия более жестких норм сертификации для овощей и зеленой продукции. «Мы хотим ввести новый знак качества обязательный для всех производителей овощей и зелени. Также в планах открытие лаборатории, в которой вся эта продукция будет тестироваться и сертифицироваться. Собственно, этим я и буду заниматься минимум в ближайший год», – заключила уроженка Донецка.

Евгения и станция на Отрадном в Киеве

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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