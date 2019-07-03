Непогода: На Донбассе обесточены десятки населенных пунктов. Новости

На Донбассе из-за ухудшения погоды обесточены 40 населенных пунктов – 26 в Донецкой и 14 в Луганской области. Всего в 13 областях Украины без энергоснабжения остались 525 населенных пунктов. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 3 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 525 населенных пунктов в 13 областях», – сообщили в ГСЧС.

Так, в Днепропетровской области обесточены 163 населенных пункта, в Черниговской – 110, в Винницкой – 57, в Николаевской – 41, в Черновицкой – 38, в Кировоградской – 35, в Донецкой – 26, в Луганской – 14, в Запорожской – 12, в Житомирской – 11, в Сумской – 9, в Черкасской – 6, в Киевской – 3.

«К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго», – отметили в ГСЧС.