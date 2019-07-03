Город потерял «признаки цивилизованности»: Ходаковский поделился впечатлением о Донецке. Новости

Экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский считает, что временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк растерял «признаки цивилизованности» и в городе произошел «откат назад».

Он не был в городе год, поскольку «ДНР» запрещала ему въезд.

«Все больше пустеющих зданий, помещений даже в центре города: просто невостребованные, не используются. Бывшие магазины, бутики… Хотя зачем они нужны эти бутики. В блокадном Ленинграде их же не было. Когда они открывались зимой 2015 года – это было как признак восстановления, возрождения, возвращения к довоенной жизни. А сейчас все тихо, что воскресло – я ж не только про бутики говорю – все сворачивается тихо и незаметно», – сказал он.

Он напомнил, что год не был в Донецке и «для меня запустение больше бросилось в глаза, чем для людей, которые не покидали эту территорию».

По его словам, в городе стало «меньше признаков цивилизованности», «произошла регрессия, откат назад».

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