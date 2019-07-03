Жители неподконтрольного Донбасса с паспортами РФ не смогут получить канадскую визу. Новости

Канада рассматривает выдачу паспортов России жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса как акт агрессии и не будет выдавать по таким паспортам въездные визы. Об этом 2 июля заявила глава канадского МИДа Христя Фриланд, передает российское издание «ТАСС».

«Канада рассматривает выдачу российских паспортов этим людям (жителям неподконтрольного Донбасса – ред.) в качестве акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это. Но одного осуждения здесь недостаточно, поэтому мы считаем эти паспорта недействительными», – заявила Фриланд.

При этом глава канадского МИДа подчеркнула, что речь не идет «о законных владельцах российских паспортов». «Эти меры также не направлены на то, чтобы не допустить жителей оккупированных территорий Донбасса в Канаду. Граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного Донбасса, могут подавать документы на визы в Канаду, но используя свои украинские паспорта», – пояснила министр.

Фриланд не стала раскрывать технические детали процесса определения украинцев из неподконтрольного Донбасса, получивших паспорта РФ, но заверила, что канадская иммиграционная служба может это сделать. Она также призвала международных партнеров Канады «последовать ее примеру».

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.