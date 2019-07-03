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На неподконтрольной Донетчине попал под обстрел беспилотник ОБСЕ. Новости

На неподконтрольной Донетчине попал под обстрел беспилотник ОБСЕ

03.07.19 08:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области попал под обстрел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 2 июля.

«Во время осуществления полета мини-БПЛА в н. п. Крещатицкое (быв. Красноармейское; неподконтрольный правительству; 33 км на северо-восток от Мариуполя), наблюдатели слышали 20 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 100–200 м к северо-востоку. По оценке Миссии, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал на расстоянии около 100–200 м к северо-востоку от патруля СММ», – сказано в отчете.

Также сообщается, что осуществляя посадку БПЛА, наблюдатели Миссии слышали еще 6 выстрелов из стрелкового оружия, которые, по оценке, были произведены с того же расстояния и в том же направлении.

Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и немедленно покинула данный район.

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