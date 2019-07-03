Ситуация в пунктах пропуска утром 3 июля: Проезда ожидали 265 авто. Новости

Сегодня утром, 3 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9625 человек и 1090 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8725 человек и 1495 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7510 человек и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4250 человек и 940 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11835 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 265 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/50;

КПВВ «Марьинка» – 20/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Дедушка»: «5:41. "Каргилл" – 90 общая, 60 – льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Mihail: «4:45. В Еленовке основная 60+»;

«Администратор»: «7:24. Еленовка в Мариуполь около 80 основной и около 25 льготы»;

Iraida: «8:15. Еленовка в Украину – до второго туалета. Еленовка в Донецк машин 30 общей, 4 льготы. "Перлына" в Украину машин 60».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «7:24. Октябрь в Мариуполь, основная на половине подъема»;

Дмитрий: «8:01. Октябрь в Мариуполь – до магазина, льгота – до камышей»;

Анна: «8:12. Октябрь в Мариуполь машин 140+, льгота на 10 машин меньше основной, родители стоят».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.