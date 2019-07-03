В Италии осудили первых 3 пророссийских наемников, воевавших на Донбассе. Новости

Итальянский суд приговорил к срокам заключения первых трех подозреваемых по делу итальянских пророссийских наемников на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя общины украинцев в Италии Олеся Городецкого.

По сообщениям итальянской газеты Il Tirreno, 1 июля суд Генуи приговорил к различным срокам заключения первых трех наемников, которые уехали из Италии на Донбасс воевать против украинской армии. Им были предъявлены обвинения в несанкционированной вербовке или несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства.

Антонио Каталдо (35 лет, родом из Ноли, провинция Неаполя) получил 2 года и 8 месяцев, Олси Крутани (39 лет, албанец, который давно переехал в Милан) – 2 года и 8 месяцев, и Владимир Вербицкий (26 лет, молдаванин, давно жил в Парме) был приговорен к 1 году и 4 месяцам.

Первые двое получили большие сроки, поскольку были признаны виновными также в вербовке, а молдаванин – только воевал, поэтому получил меньший срок. Как отмечает издание, таким образом, эти трое осужденных стали первыми лицами, которые были наказаны в Италии за то, что стали наемниками.

Еще трое подозреваемых по этому делу находятся в розыске и, вероятно, находятся на Донбассе. Это Андреа Палмере, которого считают «мозговым центром», с крайне правой организации ультрас, что происходит с города Лукка, Габриэле Каругати, известный как «Архангел», бывший охранник торгового центра в Ломбардии, сын Сильван Марин, бывшей руководительницы партии «Лига Севера» в Кайрате, провинция Варезе, а также Массимилиано Кавальери, «Спартак», неофашист с Брешии.

Согласно обвинению, поддержанному прокурором Федерико Манотти (членом антитеррористического пула прокуратуры Генуи), и во многом принятым судьями, все осужденные, различными способами получали денежное вознаграждение за свою «службу» в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе. В ходе расследования были зафиксированы перехваты, из которых четко понятно, что Палмере, Каругати, Кавалльери (находятся в розыске) и Кастальдо (осужден) – участвовали в активных военных действиях против украинской армии.

Расследование этого дела началось после обнаружения вещественных доказательств при обыске у группы неофашистов в провинции Специя.

Как сообщалось ранее, Чехия расследует участие 20 своих граждан в войне на Донбассе на стороне НВФ.