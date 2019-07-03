Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе, – Волкер. Новости

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил приверженность главы украинского государства миру на Донбассе, но при этом Россия должна «внести свой вклад». Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

«Встреча с украинским президентом Зеленским – явная приверженность миру на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад», – написал Волкер.

Также политик отметил, что Зеленский заявил о своей твердой приверженности реформированию Украины, которую США полностью поддерживают.