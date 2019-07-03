На восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро, – Зеленский. Новости

На восстановление разрушенного в результате боевых действия Донбасса необходимо более 10 млрд евро. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции в Торонто по вопросам реформ в Украине, сообщает «Интерфакс-Украина».

Зеленский также пригласил всех зарубежных инвесторов на форум, который состоится осенью в Мариуполе (Донецкая обл.). Именно там будут обсуждать вопросы восстановления Донбасса.

«По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», – сказал Владимир Зеленский.