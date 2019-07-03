Сводка из зоны ООС за 2 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов НВФ один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой – из минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета;

в районе Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

на окраине Широкино – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Болотного – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток обстрелы позиции Объединенных сил со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 31 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 670 единиц. Под огнем оказались Докучаевск; Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка; Донецкий аэропорт, поселок Александровка и село Спартак на окраинах Донецка; горловский поселок Зайцево; села Безыменное, Качкарское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Патриотичное, Саханка и Сосновское. При обстрелах применялись гаубицы калибрами 152 и 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие».

На момент подготовки материала в «ЛНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.