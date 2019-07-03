Украина и Канада договорились о поставках бронетехники, – Зеленский. Новости

Во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо был достигнут ряд договоренностей по поддержке Украины в оборонной сфере. В частности, достигнуты договоренности о поставках военной техники в рамках военного сотрудничества. Об этом президент Украины сообщил на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере. Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости», – сказал Зеленский.