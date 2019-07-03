В аварии в «ДНР» пострадали три человека. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», авария произошла 2 июля в Амвросиевском районе, недалеко от Амвросиевки. Столкнулись легковой автомобиль BMW, в котором находились 4 человека, и автомобиль Lexus, в котором находились 3 человека. Пострадали 3 человека: водитель и пассажиры в автомобиле BMW.

«Спасатели при помощи механизированного аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя из деформированного кузова автомобиля и передали работникам "скорой медицинской помощи". Все пострадавшие госпитализированы в Амвросиевскую ЦРБ», – утверждают в «республике».

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