Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со специальным представителем США Куртом Волкером в Канаде рассказал, что Россия «не демонстрирует доброй воли» для урегулирования конфликта на Востоке. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба глава государства.

В частности, Зеленский отметил, что РФ не поддержала предложенное Украиной «хлебное перемирие».

Кроме того, по его словам, продолжаются обстрелы, в том числе автомобилей медицинской помощи, а на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.

Зеленский отметил, что Украина, со своей стороны, полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельство этого – перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонний контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил в Станице Луганской.

Как сообщалось ранее, Волкер заявил, что Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе.