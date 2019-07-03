На Донетчине задержали наркоторговца. Новости

В Лимане (Донецкая обл.) при продаже «дозы» задержали 36-летнего наркоторговца. Незаконную деятельность мужчины оперативники документировали в течение нескольких месяцев и осуществили несколько этапов оперативной закупки. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Ранее правоохранителям поступила информация о том, что уже судимый за сбыт наркотиков мужчина снова начал торговать наркотическими веществами.

«Полицейским понадобилось некоторое время, чтобы провести необходимые оперативные мероприятия и собрать всю необходимую доказательную базу. После очередной оперативной закупки мужчину задержали. По разрешению суда в его домовладении прошел обыск, во время которого полицейские обнаружили шприцы с наркотическим веществом. Были изъяты и деньги, полученные в результате противозаконной деятельности», – рассказали в полиции.

Проводится досудебное расследование по ст. 307 (Незаконное производство или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Все изъятое направлено на экспертизу.