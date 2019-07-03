Непогода в «ЛНР»: Порывы ветра ломали деревья, срывали крыши. Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области из-за ухудшения погодных условий населенные пункты остались без водоснабжения и энергоснабжения. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Так, в «Стахановской общеобразовательной школе-интернате І-ІІ ступеней №2» с крыши учебного корпуса сорвало 8 погонных метров конька, 15 листов шифера, на крыше здания столовой повреждены 8 листов шифера. Также повреждения получил газопровод среднего давления – упавшим деревом, наклонило газопровод. Газоснабжение не нарушено. Также получили повреждения линии электропередач на ряде улиц.

На территории «Стахановской центральной городской многопрофильной больницы» упало дерево.

В Голубовке (до переименования – Кировск) на ул. Красноармейская, 69 произошло падение дерева на газопровод среднего давления, в результате чего без газоснабжения остались 26 домов частного сектора по ул. Семашка, ул. Ольховая, ул. Красноармейская.

В Луганске произошло повреждение высоковольтной линии 6 кВ в результате чего произошло отключение электроэнергии по ряду адресов. По состоянию на сегодня без электроснабжения находятся 7 улиц (630 абонентов).

В Первомайске произошло падение дерева на линию электропередач, в результате чего было обесточено 10 точек учета по улицам: Садовая, Пролетарская, Известковая.

В Славяносербском районе, п. Лозовский на ул. Ленина, 2-а произошло падение дерева на газопровод среднего давления, в результате чего без газоснабжения остались 4 дома (40 абонентов).

Также имеются перебои с электроснабжением в н. п. Родаково, Лотиково, Лозовский, Зимогорье, Сабовка.

В Первомайске на газопровод среднего давления упало дерево, в результате чего без газоснабжения остались 117 точек учета по ряду улиц.

В Луганске обесточена Петровская насосная станция 2 подъема, в связи с чем прекращена подача воды на Луганск.