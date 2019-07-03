ДТЭК Нефтегаз инвестирует 1,2 млрд грн в разработку Зиньковской площади. Новости

Компании группы ДТЭК Нефтегаз рекомендованы в качестве победителей на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади в рамках наиболее масштабного в истории Украины конкурса СРП. После подписания соглашения компании инвестируют 1,2 млрд грн в разведку и разработку данного участка.

ДТЭК Нефтегаз планирует выполнить переобработку и переинтерпретацию данных ранее проведенной сейсморазведки и газодинамических исследований скважин, провести широкоазимутальные сейсмические исследования по технологии 3D, а также пробурить 3 поисковые скважины. Планируемый срок начала добычи – второй год с момента начала работ.

Конкурсы на заключение СРП проводились по 9 участкам нефтегазоносных недр общей площадью 11 400 кв. км и вызвали большой интерес среди участников рынка: всего было подано 23 заявки от 14 добывающих компаний.

«За 5 лет ДТЭК Нефтегаз инвестировал в украинскую газодобычу более 10 млрд грн, что является значительным вкладом в развитие отрасли. Проведение такого масштабного конкурса на заключение СРП – очередной важнейший шаг в улучшении инвестиционной среды Украины, т.к. сотрудничество в рамках СРП откроет новые возможности для увеличения инвестиций, роста добычи углеводородов и укрепления энергонезависимости нашей страны», – отметил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.