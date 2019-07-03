Из-за отключения электричества на шахте «Горская» открыли уголовное производство. Новости

Правоохранительные органы расследуют отключение от электроэнергии шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» в Луганской области по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской области Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

«Вчера я разговаривал с руководством прокуратуры Луганской области, и.о. прокурора города Лисичанска, сотрудниками ГУНП в Луганской области о ситуации, сложившейся на шахте "Горская", они мне сообщили, что по факту отключения шахты от электроэнергии внесены данные в ЕРДР по ст. 273 часть 1 УК Украины – нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах и ст. 364 ч. 2 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением», – написал Лисянский.

Также он отметил, что на сегодня в шахте находятся 12 горняков на том же горизонте 700 м.

«Состояние здоровья горняков удовлетворительное. Требования шахтеров не изменились, они просят гарантий неотключения предприятия от электроэнергии», – добавил Лисянский.

По его словам, директор шахты Дмитрий Одинцов, круглосуточно находится на предприятии.

Ранее сообщалось, что горняки шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» начали подземную забастовку в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии была предпринята вчера, 01.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность.

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