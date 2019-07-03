На шахте в Покровске из-за обвала породы погиб горняк. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) в результате обвала породы погиб горняк. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Во вторник, 2 июля, около 18:45 правоохранителям поступило сообщение о том, что на одном из угледобывающих предприятий Покровска произошел обвал породы, из-за которого был смертельно травмирован 33-летний шахтер.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.