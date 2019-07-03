В «ЛНР» утонули 17-летний парень и 50-летний мужчина. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области за сутки в водоемах утонули два человека. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 2 июля в 13:15 «в службу 101 Стаханова (после переименования – Кадиевка, – ред.) поступило сообщение из полиции о том, что на пруду "Молодежный", который расположен в городском парке культуры и отдыха "Горняк", утонул 17-летний местный житель».

Со слов очевидцев, по всей вероятности, искупаться парень решил спонтанно. Он подошел к водоему, снял одежду и обувь, после чего поплыл к противоположному берегу, но на расстоянии 20 метров пропал из виду.

«Для проведения поисковых работ были задействованы силы и средства поисково-маневренной группы аварийно-спасательного отряда специального назначения МЧС ЛНР. В 18:25 тело было поднято водолазами и передано сотрудникам МВД», – сообщают в «республике».

Там добавляют, что в тот же день в водоеме «Школьный» пос. Ивановка (Антрацитовский р-н) утонул 50-летний житель Красного Луча (после переименования – Хрустальный, – ред.). Мужчина, инвалид 2-й группы, приехал к родителям и решил искупаться. Отдыхающие видели, как он вошел в пруд по грудь и вдруг резко ушел под воду. Один из очевидцев бросился в водоем, отыскал и вытащил мужчину на берег, однако спасти жизнь ему не удалось.