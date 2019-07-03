В «ДНР» сообщают о трех ДТП с пострадавшими за выходные. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие выходные произошло 3 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека получили травмы, а также 9 ДТП без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба «МВД ДНР».
В «ДНР» рассказали детали одного из ДТП. Так, 29 июня в Харцызске водитель мотоцикла «Cezet 350» при совершении обгона столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Chevrolet Camaro». В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.
Кроме того, с 29 по 30 июня 2019 года в «ДНР» зафиксировали 333 факта нарушения ПДД, в т. ч. отстранили от управления транспортом 25 лиц, находившихся за рулем в состоянии опьянения.
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