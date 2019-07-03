В Бресте судят члена НВФ «ДНР»: Вероятно, он также воевал в Сирии. Новости

В Брестском областном суде началось рассмотрение дела жителя Березы Вадима Шевченко («Ветерок» – его позывной на Донбассе), который воевал на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР». Возможно, он также принимал участие в военных операциях в Сирии и Африке, передает «Белсат».

Шевченко обвиняют по ч. 1 ст. 361-3 (участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства) Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По информации TUT.by, 44-летний гражданин Беларуси до войны трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи. На Донбасс он уехал в 2015 году, получил два ранения. В конце 2018-го он вернулся в Беларусь и якобы сам написал в КГБ явку с повинной. Его сначала взяли под стражу, а потом меру пресечения изменили на домашний арест.

На второй день заседания суд объявил перерыв до 8 июля.

Знакомые Шевченко рассказали журналистам «Белсата», что «Ветерок» на Донбассе был в составе так называемого «9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты» «ДНР». Там он «служил» с еще одним гражданином Беларуси, которого на родине ждет два года «химии».

О своем участии в конфликтах в Африке и Сирии Шевченко рассказал сам, после публикации материала «Белсата» о белорусах в «ЧВК Вагнера». Он написал журналисту и похвастался фотографиями из Сирии и Южного Судана.