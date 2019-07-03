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Сборы «Шахтера» в Австрии: Все соперники «горняков». Новости

Сборы «Шахтера» в Австрии: Все соперники «горняков»

03.07.19 12:58dnews.dn.uaНовости

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер».

С 3 по 12 июля ФК «Шахтер» будет готовиться в австрийском Фельдене. На втором этапе подготовки подопечные Луиша Каштру проведут 5 контрольных матчей. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба «горняков».

Пятница, 5 июля:

  • 13:00. «Шахтер» – «Юрдинген» (Крефельд, Германия);
  • 18:00. «Шахтер» – «Копенгаген» (Копенгаген, Дания).

Понедельник, 8 июля:

  • 13:00. «Шахтер» – «Нови-Сад» (Нови-Сад, Сербия);
  • 19:00. «Шахтер» – «Вольфсберг» (Вольфсберг, Австрия).

Четверг, 11 июля:

  • 18:30. «Шахтер» – АПОЭЛ (Никосия, Кипр).

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