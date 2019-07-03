Сборы «Шахтера» в Австрии: Все соперники «горняков». Новости

С 3 по 12 июля ФК «Шахтер» будет готовиться в австрийском Фельдене. На втором этапе подготовки подопечные Луиша Каштру проведут 5 контрольных матчей. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба «горняков».
Пятница, 5 июля:
- 13:00. «Шахтер» – «Юрдинген» (Крефельд, Германия);
- 18:00. «Шахтер» – «Копенгаген» (Копенгаген, Дания).
Понедельник, 8 июля:
- 13:00. «Шахтер» – «Нови-Сад» (Нови-Сад, Сербия);
- 19:00. «Шахтер» – «Вольфсберг» (Вольфсберг, Австрия).
Четверг, 11 июля:
- 18:30. «Шахтер» – АПОЭЛ (Никосия, Кипр).
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