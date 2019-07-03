В Северодонецке столкнулись ВАЗ и Volkswagen (Фото). Новости

В Луганской области за минувшие сутки патрульные полицейский зафиксировали одно ДТП в Северодонецке. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«На перекрестке проспекта Химиков с улицей Первомайской водитель, управляя ВАЗ 211440, меняя направление движения, выполняя поворот налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части. В результате чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy, который двигался в попутном направлении», – говорится в сообщении.

В отношении водителя ВАЗа патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Окончательное решение по делу будет принимать суд.