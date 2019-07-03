Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В Донецке произошла авария, – соцсети (Фото). Новости

В Донецке произошла авария, – соцсети (Фото)

ДН

03.07.19 13:29dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 3 июля, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут дончане, авария произошла в микрорайоне Текстильщик, возле остановки «ДСК», на регулируемом перекрестке 2 июля. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Очевидцы опубликовали фото с места ДТП, о пострадавших и иных деталях аварии не сообщается:

Читайте также:

Комментарии