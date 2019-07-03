В Донецке произошла авария, – соцсети (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 3 июля, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут дончане, авария произошла в микрорайоне Текстильщик, возле остановки «ДСК», на регулируемом перекрестке 2 июля. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Очевидцы опубликовали фото с места ДТП, о пострадавших и иных деталях аварии не сообщается:

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