Врачи давали только 30%: Подросток чудом выжил после взрыва снаряда. Новости

Украина занимает третье место в мире по количеству жертв, связанных с минами, после Афганистана и Сирии. Наземные мины и неразорвавшиеся пережитки войны являются одним из наследий продолжающегося на Донбассе вооруженного конфликта. Дети наиболее уязвимы к этому риску.
3 года назад Александр с другом пошли играть на полигон. Там они нашли снаряд. В результате взрыва оба парня сильно пострадали. Саша выжил.
«Я гулял с другом. Мы нашли снаряд и решили его разобрать, чтобы достать порох. А когда начали его бить об камень, вспышка и я очутился на траве», – рассказал парень.
«Когда его эвакуировали из Бахмута, врачи давали только 30% жизни. Сказали, что в рубашке родился. Второй мальчик скончался в "скорой" еще по пути в больницу», – рассказывает мать подростка.
Сам Александр говорит, что сейчас он стыдится своего изуродованного тела и отказывается ходить с одноклассниками в бассейн и на прогулки, надевать шорты. Он мечтает стать блогером и осваивает компьютер.
«Настоящая жизнь хоть она и нелегка, но она хороша», – говорит он.
Отмечается, что в регионе 400 тыс. детей живут под угрозой мин.
Текстовая версия РПД «Донецкие новости» по материалам ВВС
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