«Шахтер» в Австрии: На сборы отправился 31 футболист (Фото). Новости

Футбольный клуб «Шахтер» отправился на второй этап предсезонной подготовки. Сегодня утром, 3 июля, борт партнера клуба SkyUp Airlines совершил перелет по маршруту Киев – Клагенфурт. После двух часов в воздухе и 30 минут поездки на автобусе «горняки» прибыли в Фельден, где проведут ближайшие 10 дней, сообщает пресс-служба клуба.

На сбор в Австрию отправился 31 футболист.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Тайсон, Андрей Тотовицкий, Вячеслав Танковский, Веллингтон Нем.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко Лещук.

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

Команда поселилась в отеле Falkensteiner Schlosshotel и вечером проведет свою первую тренировку.

Как сообщалось ранее, на втором этапе подготовки подопечные Луиша Каштру проведут 5 контрольных матчей.