Ураган в Покровске: Город завален упавшими деревьями и ветками (Фото). Новости

Стихия, бушевавшая над Покровском (Донецкая обл.) ночью, оставила после себя много упавших деревьев. Ими буквально завален сквер «Соборный»: сломанные ветки перекрыли несколько пешеходных дорожек, угрожающе повисли на проводах вдоль проспекта Мира. Большое дерево упало во дворе детсада №11 «Чебурашка» в поселке динасового завода. Подобные аварии случились и в других частях города.

«В настоящее время в разных районах Покровска проводятся ремонтно-восстановительные работы, включающие и разбор древесных завалов. Утром в горисполкоме состоялось расширенное совещание со всеми коммунальными службами, главной темой которого была ликвидация последствий ночной бури. В помощь работникам участка "Зеленое хозяйство" КП "УГХ" эту работу будет выполнять ФЛП Конов, выигравший тендер на опиловку деревьев в Покровске, также привлекаются силы спасателей ГПСО-9», – рассказала начальник жилищно-коммунального отдела городского совета Елена Юзипович.

По словам руководителя ЖКО, по состоянию на 9:00 3 июля на контроле в горсовете находились 10 заявлений от граждан, поступивших в течение последних суток, связанных с падением деревьев. Обработка заявок, принятых городским Контактным центром, продолжается.

Елена Юзипович обратила внимание на то, что в основном обращения поступали от жителей частных домовладений – в том числе с улиц Менькиной, Таврийской, Пархоменко. В коммунальном секторе, где в течение трех последних лет активно велась обрезка и ликвидация старых растений, серьезных аварий удалось избежать.

«Это еще раз подтверждает, что отжившие свое деревья необходимо обновлять, и эта работа в Покровске будет продолжена. Яркий тому пример – дерево, упавшее в детсаду "Чебурашка": с виду оно казалось зеленым и здоровым, а после аварийного падения выяснилось, что внутри него была пустота», – сказала она.

Источник: ТК «Орбита»