В Донецке будем гопак танцевать: Украинские военные закрепились на новых позициях у Марьинки.. Новости

Украинские военные – на новых позициях. Говорят: это не наступление, а перегруппировка. На термометре +35°C, на окраинах Марьинки (Донецкая обл.) почти тишина. Но утром и вечером, когда жара спадает, незаконные вооруженные формирования берутся за оружие, передает «5 канал».

«Новой позиции они пока не открывают, но на тех старых, где они открывали, там тоже ведется перестрелка», – говорит военнослужащий «Моис».

«Они бывает, что подходят вплоть до того, что метров 30, обстреливают и убегают сразу», – рассказывает боец Александр.

Неподалеку – господствующие высоты под контролем противника, на терриконах – их корректировщики огня. Обстрелы ведут часто хаотично: чаще всего – по домам мирных жителей. И это является определенной тактикой, говорят украинские военные.

«Выманивают, чтобы кто-то вылез, чтобы кто-то начал смотреть на них. Причем там работают снайперы», – говорит о тактике противника «Мономах».

«Им очень не нравится, что мы близко подошли. Здесь есть такие места, что и сто метров от нас. И буквально каждый вечер они провоцируют нас, и мы стараемся на провокации не поддаваться», – отмечает армеец Александр.

Так называемая «зеленка» довольно неплохо прикрывает здания местных жителей от обстрелов. Впрочем, и это не мешает НВФ вести по ним огонь.

На этой улице нет такого дома, который бы остался целым после обстрелов снарядами. Разрушены крыши и стены, разбита ограда. Это один из самых опасных участков Марьинки, потому что его хорошо видно с терриконов.

«Ужас! Сижу целую ночь, не сплю, если честно – боюсь», – объясняет местная жительница Любовь.

Однако здесь продолжают жить еще 10 семей, которые не хотят покидать свои дома. Между обстрелами они хлопочут по хозяйству и собирают урожай со своих огородов.

«Утром просыпаешься, и не могу сказать, куда оно летит. Или оттуда, или оттуда. Две штуки упало на огороде, у соседа упало, у соседки уголок оббило», – рассказывает житель Марьинки Владимир.

Перегруппировка армейцев должна отвлечь внимание НВФ от мирных жителей. Потому что противнику придется искать, откуда ему дают отпор. А дальше, на этих позициях надеются, команда будет только на движение вперед.

«В Донецке будем танцевать гопак», – говорят украинские защитники.